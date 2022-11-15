بايرن ميونيخ يفاجىء الجميع بشأن رونالدو

فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع إدارة ومدرب مانشستر يونايتد.

أطلق صاحب الـ37 عاما تصريحات نارية في الآونة الأخيرة قبل ساعات من انضمامه لمعسكر منتخب البرتغال، استعدادا لكأس العالم 2022.

وأكد رونالدو أنه لا يحترم مدربه الهولندي، إيريك تين هاغ، نظرا لعدم احترام الأخير له، فضلا عن انتقاده إدارة وملاك النادي بحدة.

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من جانبها، كشفت الصحيفة البريطانية عن اجتماع بين رونالدو ووكيله، خورخي مينديز، مع مسؤولي بايرن ميونيخ، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى سفر مسؤولي النادي البافاري إلى إنجلترا قبل بضعة أيام، لعقد محادثات مع الدولي البرتغالي، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يأتي ذلك رغم أن إدارة بايرن أدارت ظهرها للهداف التاريخي لكرة القدم الصيف الماضي، لعدم قدرة النادي على دفع راتبه الضخم، الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

المصدر: "وكالات"