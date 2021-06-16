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فرنانديز ينجو من إصابة خطرة خلال مباراة روسيا وفنلندا (فيديو)

الرياضة

فرنانديز ينجو من إصابة خطرة خلال مباراة روسيا وفنلندا (فيديو)
Reuters Kirill Kudryavtsev
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أعلن المنتخب الروسي لكرة القدم عدم إصابة نجمه ماريو فرنانديز بعموده الفقري واستقرار حالته، بعد سقوطه بقوة على ظهره واضطراره لمغادرة مباراة روسيا وفنلندا في بطولة أمم أوروبا.

وذكر المنتخب الروسي في بيان رسمي بعد المباراة: "نتائج الفحوصات الطبية أثبتت عد إصابة ماريو فرنانديز في العمود الفقري. سيعود مع المنتخب إلى موسكو وسيبقى تحت إشراف أطباء المنتخب الروسي".

وسقط فرنانديز بقوة على ظهره في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء بعد دفعة من مدافع المنافس، أثناء ارتقائه عاليا لكرة زميله ألكسندر غولوفين في محاولة لصناعة هدف لقائد المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا.

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وخرج فرنانديز من أرضية الملعب على نقالة مثبت الظهر والرقبة، مما أثار المخاوف على صحته وسط عشاق المنتخب الروسي.

يذكر أن روسيا تغلبت على فنلندا بهدف دون مقابل لتصعد إلى وصافة ترتيب فرق المجموعة الثانية.

المصدر: RT

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