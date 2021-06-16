فرنانديز ينجو من إصابة خطرة خلال مباراة روسيا وفنلندا (فيديو)

أعلن المنتخب الروسي لكرة القدم عدم إصابة نجمه ماريو فرنانديز بعموده الفقري واستقرار حالته، بعد سقوطه بقوة على ظهره واضطراره لمغادرة مباراة روسيا وفنلندا في بطولة أمم أوروبا.

وذكر المنتخب الروسي في بيان رسمي بعد المباراة: "نتائج الفحوصات الطبية أثبتت عد إصابة ماريو فرنانديز في العمود الفقري. سيعود مع المنتخب إلى موسكو وسيبقى تحت إشراف أطباء المنتخب الروسي".

⚡️ По результатам обследования у Марио Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России.#ФинляндияРоссияpic.twitter.com/S8u4De8jKq — Сборная России (@TeamRussia) June 16, 2021

وسقط فرنانديز بقوة على ظهره في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء بعد دفعة من مدافع المنافس، أثناء ارتقائه عاليا لكرة زميله ألكسندر غولوفين في محاولة لصناعة هدف لقائد المنتخب الروسي أرتيوم دزيوبا.

Queda violenta e preocupante do Mário Fernandes pic.twitter.com/4UK51TNUJ2 — Neves Gremista🏆🏆🏆🇪🇪🇪🇪🇪🇪 (@NevesGremista) June 16, 2021

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وخرج فرنانديز من أرضية الملعب على نقالة مثبت الظهر والرقبة، مما أثار المخاوف على صحته وسط عشاق المنتخب الروسي.

يذكر أن روسيا تغلبت على فنلندا بهدف دون مقابل لتصعد إلى وصافة ترتيب فرق المجموعة الثانية.

المصدر: RT