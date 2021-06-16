روسيا تهزم فنلندا في أمم أوروبا (فيديو)

حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على نظيره الفنلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "غاز بروم" في مدينة بطرسبورغ ضمن منافسات المجموعة الثانية لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

⚽️ | GOAL! #RUS go 1-0 up against #FIN after a beautiful finish by Aleksei Miranchuk!



Such a satisfying watch! 😍pic.twitter.com/6pEKCKoquT — Row Z (@RowZMedia) June 16, 2021

وبهذا الفوز، حقق المنتخب الروسي أول انتصار في البطولة الحالية بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

وجمعت روسيا ثلاث نقاط وصعدت إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.

وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين منتخبي بلجيكا والدنمارك غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



🇫🇮 EURO debutants Finland seeking 2nd win

🇷🇺 Miranchuk nets with curling strike



🤔 Who's scoring next?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT