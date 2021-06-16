أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفنلندا

يحتضن ملعب "غاز بروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، اليوم الأربعاء المباراة المنتظرة بين منتخبي روسيا وفنلندا، في افتتاح الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته الثانية في البطولة:

🇷🇺 Semenov is replaced by Diveev alongside Dzhikiya at the heart of Russia's defence...@TeamRussia | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

فيما وضع المدير الفني لمنتخب فنلندا، ماركو كانيرفا التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه الروسي:

🇫🇮 One change for Finland from matchday one, captain Sparv will start on the bench, with Schüller taking his position in the starting XI...@Huuhkajat | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

🇫🇮 The Finland side set to contest their second ever EURO game... @Huuhkajat | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب روسيا وفنلندا منتخبا بلجيكا والدنمارك اللذان يلتقيان غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

يذكر أن روسيا خسرت مباراتها الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، فيما فازت فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT