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أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفنلندا

الرياضة

أمم أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفنلندا
Sputnik Владимир Астапкович
ملعب "غاز بروم" المونديالي في مدينة بطرسبورغ الروسية
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يحتضن ملعب "غاز بروم أرينا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، اليوم الأربعاء المباراة المنتظرة بين منتخبي روسيا وفنلندا، في افتتاح الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية، لخوض مباراته الثانية في البطولة:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب فنلندا، ماركو كانيرفا التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة مضيفه الروسي:

وتدخل هذه المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانب روسيا وفنلندا منتخبا بلجيكا والدنمارك اللذان يلتقيان غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

يذكر أن روسيا خسرت مباراتها الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة، فيما فازت فنلندا على الدنمارك بهدف دون رد.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT

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