بوتين: من المستحيل في زماننا حل أي مشكلة بمعزل عن تكنولوجيا الفضاء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطوير صناعة الفضاء يساعد على حل جميع المسائل بما في ذلك تحسين القدرات الدفاعية للبلاد مشيرا إلى أنه يستحيل اليوم حل أي مشكلة بمعزل عنها.

وقال بوتين اليوم الجمعة خلال اجتماع في الكرملين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورائدي الفضاء أوليغ نوفيتسكي الروسي، ومارينا فاسيلفسكايا البيلاروسية، التي عادت مؤخرا من محطة الفضاء الدولية: "من المستحيل الآن معالجة أي مسألة او مشكلة على الأرض بشكل فعال بدون الفضاء، ويشمل ذلك زيادة القدرة الدفاعية والمواد الجديدة الحديثة والأدوية والخدمات اللوجستية والسفر.. بشكل عام، أينما تشير بإصبعك، هناك استخدام لتكنولوجيا الفضاء في كل مكان".

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وأشار الرئيس إلى أهمية هذا المجال، مؤكدا أن روسيا توليه وسوف توليه الاهتمام اللازم.

وأضاف: "لدينا برنامج (لتطوير الأنشطة الفضائية) في روسيا حتى عام 2030 ثم حتى عام 2036، ونحن نعمل عليه باستمرار.. من المفهوم أنه لا يوجد دائما ما يكفي من الأموال، ولكن مع ذلك هناك تحرك (نحو الأمام)".

وهنأ الرئيس بوتين رواد الفضاء وصناعة الفضاء بأكملها بمناسبة يوم الفضاء.

وهنأ رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب وألكسندر غريبينكين بدورهم المواطنين الروس بيوم الفضاء من متن محطة الفضاء الدولية.

وجدير بالذكر أن يوم الفضاء يحتفل به سنوياً في 12 أبريل من كل عام تيمناً بيوم انطلاق رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين إلى الفضاء في 12 أبريل عام 1961، وقد أصبح غاغارين أول إنسان على وجه الأرض يغزو الفضاء. وقد تم استحداث هذا العيد بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 9 أبريل عام 1962 "لإحياء ذكرى أول رحلة فضائية في العالم قام بها رائد فضاء سوفيتي".

المصدر: تاس+RT