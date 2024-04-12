بوتين يوجه برصد اعتمادات مالية لتطوير الطاقة النووية الفضائية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته إلى مجلس الوزراء لتخصيص الاعتمادات المالية، بحلول 15 يونيو القادم، لبدء تنفيذ مشروع "تطوير الطاقة النووية الفضائية في روسيا.

وجاء في نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للكرملين على الإنترنت يوم الخميس الماضي:"بمشاركة مؤسستي روس كوسموس وروساتوم الحكوميتين، يجب اتخاذ قرارات بشأن تخصيص أموال من الميزانية الفيدرالية، بدءا من عام 2024، بهدف تطوير الأنشطة المنصوص عليها في المشروع الفيدرالي المخصص لتطوير الطاقة النووية الفضائية في روسيا".

وأشار البيان إلى أنه يجب إيلاء اهتمام خاص "لتنفيذ التدابير الرامية إلى تطوير الأساس العلمي والتقني الحالي في مجال الطاقة النووية الفضائية".

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وكان الرئيس الروسي، قد أعلن في فبراير الماضي أيضا عن ضرورة تخصيص 116 مليار روبل لتطوير مجموعات الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت السريع للأرض.

المصدر: إنترفاكس