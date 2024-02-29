بوتين يوعز بتخصيص 116 مليار روبل لتطوير أقمار الإنترنت الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضرورة تخصيص 116 مليار روبل لتطوير الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت السريع للأرض.

وفي رسالته السنوية التي وجهها إلى الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم الخميس قال بوتين:"يجب تخصيص 116 مليار روبل لتطوير مجموعات الأقمار الصناعية الروسية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت السريع".

وتعمل روسيا منذ عدة سنوات على تطوير العديد من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت للأرض، ومنها أقمار Skif من الجيل الجديد التي تطورها في إطار مشروع Sphere .

ويتم في إطار المشروع المذكور أيضا تطوير أقمار Marathon-IoT المخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للأرض، وكذلك أقمار Express-RV التي ستؤمن الاتصالات وخدمات الإنترنت لمناطق شمال روسيا والقطب الشمالي.

وكانت وكالة "روس كوسموس" الروسية قد نوهت في وقت سابق بأن منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء، ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات الإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

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كما تعمل العديد من الجامعات الروسية على تطوير أقمار صناعية نانوية ستستخدم للأغراض العلمية ودراسة التقنيات الجديدة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض من الفضاء.

المصدر: وكالات روسية