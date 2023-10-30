روسيا تطور تقنيات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت عبر أقمارها الصناعية

ذكرت وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء في روسيا طوّروا تقنيات جديدة ستساعد أقمار "Skif" في تقديم خدمات الإنترنت للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"المختصون في شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لوكالتنا أنجزوا تطوير منظومة جديدة تعتمد على هوائيات (AFAR)، هذه المنظومة ستساعد أقمار Skif التي سنطلقها في إطار مشروع Sphere على تقديم خدمات الإنترنت لمناطق الأرض المختلفة".

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للأقمار بنقل البيانات بسرعة 420 ميغابايت/ثانية ، لتكون هذه الأقمار قادرة على توفير خدمات الإنترنت على طول طريق بحر الشمال وفي العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها في روسيا، وفي المستقبل ستستعمل هذه الأقمار لتقديم خدمات الإنترنت في العديد من مناطق العالم.

ونوهت "روس كوسموس" في بيانها إلى أن هوائيات (AFAR) تتميز بقدرة "التوجيه التكيفي" للإشارات، لتكون الأقمار التي تستعملها قادرة على إرسال إشاراتها إلى منطقة معينة من الأرض.

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وتطور روسيا في إطار مشروع Sphere عدة نماذج من أقمار Skif لتقديم خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات للأرض، وأطلق أول قمر من أقمار Skif مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر الماضي على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

المصدر: فيستي