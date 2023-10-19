روسيا تستحدث محطات أرضية جديدة للتحكم بأقمارها الصناعية الواعدة

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها ستشغّل محطات أرضية جديدة للتحكم بالأقمار الصناعية الواعدة التي ستطلقها في إطار مشروع Sphere.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوكالة: "قام المختصون بشركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس بتطوير محطات أرضية ستستخدم للاتصال بأقمار Skif التي سنطلقها في إطار مشروع Sphere".

وأشارالبيان إلى أن المحطات الأرضية الجديدة ستنشر في مورمانسك ونوريلسك وأنادير، وستزود كل محطة بـ 4 هوائيات لاستقبال وإرسال البيانات.

وكانت روسيا قد أعلنت سابقا أن منظومة أقمار Sphere ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

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أما أقمار Skif التي تعمل روسيا على تطوير عدة نماذج منها فستستخدم لتقديم خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأرض، وأطلق أول قمر من أقمار Skif مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر الماضي على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

المصدر: تاس