روسيا تصنع أقمارا صناعية جديدة لتقديم خدمات الإنترنت على الأرض

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" الروسية أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الإنترنت للمناطق النائية على الأرض.

وحول الموضوع قال حاكم إقليم كراسنويارسك الروسي، ميخائيل كوتيوكوف: "تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسسة روس كوسموس الروسية على تطوير 12 قمرا صناعيا من أقمار Skif-D المخصصة لتقديم خدمات الإنترنت في المناطق النائية على الأرض".

وأضاف: "أقمار Skif-D هي أقمار الجيل الجديد الروسية التي ستخصص لتقديم خدمات الإنترنت، تم تطوير هذه الأقمار لاختبار التقنيات الجديدة التي ستوفر شبكات إنترنت واسعة النطاق، ترددات هذ الأقمار ستكون محمية وآمنة.. جميع المكونات الحيوية لهذه الأقمار ستصنع في روسيا- في كراسنودار وروستوف وتومسك وموسكو وكراسنويارسك".

إقرأ المزيد

وتتميز أقمار Skif-D بانها ستعمل في مدارات تمكنها من تأمين نقل كمية كبيرة من البيانات بأقل قدر من التأخير الزمني، الأمر الذي سيمكن من استعمالها في تأمين خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت للأماكن النائية داخل روسيا وخارجها.

نجحت روسيا بإطلاق أول قمر من أقمار Skif مع 3 أقمار صناعية أخرى من نوع Gonets-M في أكتوبر الماضي، وأرسلت هذه الأقمار إلى مدارات حول الأرض على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية.

المصدر: نوفوستي