روسيا تبني مراكز أرضية للتحكم بإطلاق محطة مأهولة إلى المدار

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها تعمل على بناء مراكز أرضية للتحكم بإطلاق محطة ROS المدارية المأهولة، في إطار برنامجها لغزو الفضاء البعيد.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "تستكمل شركة (أنظمة الفضاء) التابعة لنا عمليات إنشاء مجمع أرضي في مطار فوستوتشني الفضائي سيستعمل في عمليات التحكم وجمع البيانات أثناء إطلاق محطة (ROS) الروسية إلى الفضاء، وسيتسخدم هذا المجمع أيضا للتحكم بعمليات إطلاق المركبات الفضائية التجارية في المستقبل".

وأضاف البيان: "المجمع الذي يتم بناؤه في فوستوتشني سيستخدم في التحكم بعمليات إطلاق صواريخ Angara الفضائية الروسية، وسيضم مركزا لقيادة العمليات ومنشآت لجمع واستقبال البيانات من الصواريخ والمركبات الفضائية، ويجري العمل أيضا على استحداث منشآت مشابهة في مناطق سخالين التي تمتد على طول مسار صواريخ الفضاء التي سيتم إطلاقها مستقبلا".

ومن جهته قال نائب المدير العام وكبير المصممين في شركة "أنظمة الفضاء" الروسية، مكسيم شيرباكوف: "يجري في مطار فوستوتشني حاليا إنشاء مجمع للتحكم بعملية إطلاق محطة (ROS) الفضائية الواعدة، سيتم إطلاق الصواريخ التي ستحمل أقسام المحطة في مسارات منحنية تتجه نحو القطب الشمالي، وسيتم استحداث نقاط قياس وتحكم جديدة على طول هذه المسارات".

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وكانت وكالة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أن المحطة المدارية الروسية قد تغني روسيا عن خدمات المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية لهذه المحطة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024".

المصدر: فيستي