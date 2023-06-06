روسيا تجهّز لإطلاق صواريخ Angara من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار فوستوتشني" الفضائي بدأ عمليات التحضير لإطلاق صواريخ Angara الروسية الثقيلة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"وصل إلى مطار فوستوتشني الفضائي الروسي مؤخرا نموذج لصاروخ Angara-A5 الثقيل ومعدات تزويد هذا النموذج بالطاقة الكهربائية، هذا النموذج سيستعمل في عمليات تدريب الكوادر وتحضير المطار لإطلاق صواريخ Angara-A5 الحقيقية".

وأضاف البيان:"تم نقل نموذج الصاروخ والمعدات بآليات خاصة، وضمن حاويات خاصة أيضا، تسلّم الخبراء في المطار تلك الحاويات ونقلوها إلى المجمع التقني الموجود هناك".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في المطار بدأوا بعملية تجميع نموذج الصاروخ والمعدات المرفقة معه، وبعد انتهاء عمليات التجميع سيباشرون في اختبار النموذج عمليا.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد ذكرت سابقا أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ Angara في مطار "فوستوتشني" بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ من المطار المذكور.

وهي تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: فيستي