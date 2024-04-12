"تهنئة فضائية" يقدمها الرواد الروس للمواطنين بيوم الفضاء (فيديو)

هنأ رواد الفضاء الروس أوليغ كونونينكو ونيقولاي تشوب وألكسندر غريبينكين المواطنين الروس بيوم الفضاء من متن محطة الفضاء الدولية.

وقال قائد محطة الفضاء الدولية أوليغ كونونينكو:" "أصدقائي الأعزاء، نهنئكم بحفاوة بيوم الفضاء! ونحتفل العام الجاري بالذكرى التسعين لميلاد يوري ألكسيفيتش غاغارين، الذي دشّن عصر الفضاء للبشرية. وسيبقى اسم أول رائد فضاء على هذا الكوكب إلى الأبد في تاريخ البشرية، ونحن فخورون بأننا نواصل ما بدأه أسلافنا من خلال تطوير الفضاء الوطني".

وشكر رائد الفضاء نيقولاي تشوب كل العاملين في شركات صناعة الصواريخ والفضاء الروسية على عملهم المتفاني وهنأهم بعيدهم. وأضاف قائلا: "نقوم اليوم بإحياء ذكرى الذين كانوا في طليعة عملية تطوير صناعة الصواريخ والفضاء الوطنية، ولا ننسى الآلاف من العاملين في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الذين مكّنت جهودهم اليومية من تحقيق ما قصده مصممونا العظماء".

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وأكد ألكسندر غريبينكين أن رواد الفضاء لديهم الكثير من المهام الجديدة والمثيرة للاهتمام، والتي لا يمكن إنجازها إلا من خلال الالتفاف حول الهدف العظيم المتمثل في استكشاف الفضاء. وأضاف:"نتمنى لجميع مواطنينا وزملائنا في قطاع الفضاء الموفور من الصحة والازدهار والنجاحات والإنجازات الجديدة. عيد سعيد أيها الأصدقاء! أهنئكم بيوم الفضاء!"

يذكر أن يوم الفضاء يصادف 12 أبريل عام 1961 عندما انطلق رائد الفضاء السوفييتي يوري غاغارين إلى الفضاء، وأصبح أول إنسان على الأرض يصعد إلى الفضاء. ومنذ ذلك الحين وفي مثل هذا اليوم تحتفل روسيا بيوم الفضاء سنويا. وقد تم استحداث هذا العيد بموجب مرسوم صادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 9 أبريل 1962 "لإحياء ذكرى أول رحلة فضائية في العالم قام بها رائد الفضاء السوفيتي".

المصدر: نوفوستي