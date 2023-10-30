عدسة RT ترصد "آخر خسوف جزئي للقمر" لهذا العام (فيديو)

تمكن سكان العديد من بلدان العالم من مشاهدة الخسوف الجزئي للقمر الذي حصل يوم السبت الماضي، والذي كان آخر خسوف نشهده في العام الحالي.

ووثقت عدسة مراسل RT في سوريا هذه الظاهرة الفلكية التي تزامن فيها اكتمال القمر مع الخسوف اذ حُجب لفترة قسم من قرص القمر الذي زيّن السماء.

وتبعا لمركز القبة السماوية للأبحاث الفلكية في موسكو، فإن الخسوف الذي حصل مساء السبت الماضي، حجب حوالي 12% من قرض القمر تقريبا، وبلغ ذروته تمام الساعة 23:14 بتوقيت موسكو، وتمكن من رؤيته سكان العديد من مناطق العالم، مثل سكان أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وشمال وشرق أمريكا الجنوبية ومناطق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية.

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وأشار المركز إلى أن هذا الخسوف كان آخر خسوف جزئي للقمر يشهده سكان الأرض لهذا العام، والخسوف القادم سيظهر لسكان بعض مناطق الأرض في 25 مارس العام القادم.

المصدر: RT