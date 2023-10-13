"روس كوسموس" بصدد إرسال رائد فنزويلي إلى الفضاء

بحث يوري بوريسوف مدير وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" مع نائبة رئيس فنزويلا دالسي رودريغس، تدريب رائد فنزويلي وإرساله إلى المقطع الروسي في محطة الفضاء الدولية.

وذلك في أثناء محادثات أجريت بين الجانبين في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

وقال بوريسوف: "بحثنا تدريب رائد فنزويلي وإرساله إلى الفضاء، وليس في العالم عدد كبير من البلدان التي يمكنها القول إنها أعضاء بنادي الرحلات الفضائية المأهولة. وأعربت فنزويلا عن رغبتها في الانضمام إلى هذا النادي".

وأضاف أن المحادثات طالت كذلك مسألة استشعار الأرض عن بعد والاتصالات، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على صداقة الأشقاء، مشيرا إلى اهتمام فنزويلا بالحصول على الخدمات الفضائية.

يذكر أن رودريغس زارت في 12 أكتوبر مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

واطلع الوفد الفنزويلي على معدات وأجهزة تدريب رواد الفضاء بما في ذلك جهاز الطرد المركزي ومجسم مركبة "سويوز إم إس" والمختبر المائي.

المصدر: تاس