ابتسامته "الشريرة" هي كل ما يريده الناخبون .. بايدن يتعرض للسخرية في مواقع التواصل

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات كبيرة بسبب رده الغريب على سؤال حول الإدانة الجنائية التاريخية لمنافسه السياسي دونالد ترامب، إذ اكتفى بابتسامة "شريرة" وفق وسائل إعلام غربية.

وقال بايدن أمس الجمعة خلال خطاب له في البيت الأبيض، "بعد إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته الجنائية في نيويورك، إنه سيمنح الفرصة، كما ينبغي، لاستئناف هذا القرار، تماما مثل أي شخص آخر لديه هذه الفرصة".

وبينما كان بايدن يغادر المنصة، صاح أحد المراسلين بسؤال له: "يشير دونالد ترامب إلى نفسه على أنه سجين سياسي ويلومك مباشرة. ما هو ردك على ذلك يا سيدي؟".

فتوقف الرئيس الأمريكي والتفت إلى الصحفيين وأظهر ما وصفه البعض بابتسامة "شريرة" لمدة 10 ثوان تقريبا قبل أن يبتعد دون أن يقدم أي رد لفظي.

وأثارت ردة فعل بايدن سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر بايدن مبتسما ويمشي بعدها مغادرا المنصة، ومن بين المعلقين كان، جيسون ميلر، أحد كبار مسؤولي حملة ترامب، وكتب على منصة "إكس" ساخرا: "إلى أين كان يتجول الأحمق الخرف؟".

Where was this senile fool shuffling off to??? https://t.co/yOD2j04Jj4 — Jason Miller (@JasonMillerinDC) May 31, 2024

وقال ويسلي هانت، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس: "ابتسامة بايدن هي كل ما يحتاج الناخبون الأمريكيون إلى رؤيته".

He’s NOT even trying to hide it anymore… Biden’s grin is all American voters need to see. pic.twitter.com/xgia9XrXYI — Wesley Hunt (@WesleyHuntTX) May 31, 2024

وكتب ناشط: "الشر في جو بايدن واضح بذاته".

The evil in Joe Biden is self-evident.



This man smiles after being confronted for the corrupt persecution and guilty verdict of President Trump.



The DOJ, FBI, DNC, GOP, and many more are involved in the Deep State Globalist Swamp!



Revolution may be the only means out of it! pic.twitter.com/BwyZY0BvZ0 — Freed Omring🇺🇸🦅 (@LandOfTheTweets) May 31, 2024

وكتبت ناشطة: "وجه وابتسامة رجل شرير".

The face and smile of an evil man. pic.twitter.com/JuFzECgyD6 — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) May 31, 2024

وفي وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

وقال القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك: "تلقينا مذكرة من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم" وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها وإدانة ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه.

وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

ووجهت إلى ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع ترامب.

المصدر: RT