ما الذي يهدد فوز ترامب منه؟

فوز ترامب حتى الآن مهدد بأربعة أمور. فما هي العوائق التي قد تحول دون فوزه؟ مارك بين – فوكس نيوز

إن الرئيس السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية إذا أُجريت اليوم. ولكن بمكن أن يتغير ذلك في يوم واحد مع حكم قضائي، أو فضيحة، أو خطأ، أو مجرد حملة كبيرة.

يتقدم ترامب على الرئيس بايدن في استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة هارفارد-كابس/هاريس بنحو 5 نقاط. وفي استطلاعات فوكس نيوز بنحو 3 نقاط اعتبارًا من 24 مايو. وهو أقرب في متوسط يظهر فجوة قدرها 1.1% فقط، لكنه يتأرجح.

يكمن وراء سباق الخيل ديناميكيات القضية والأداء التي تفضل ترامب بأكثر من أرقام سباق الخيل: التقييم الشخصي لترامب أعلى في الواقع من تصنيف بايدن، وأداءه الوظيفي أفضل بمقدار 11 نقطة، ويفوز ترامب بقضايا رئيسية مثل الاقتصاد بفارق كبير.

لكن هذا السباق لم ينته بعد. ويقول 31% من الناخبين، بما في ذلك 44% من المستقلين، إنهم ما زالوا يدرسون خياراتهم. وهذا رقم ضخم بالنسبة لانتخابات مع شاغلي مناصب معروفين وأخبار جيدة لبايدن.

ولكن اليوم، ينظر 55% من الأميركيين إلى الوراء ويوافقون على وظيفة ترامب كرئيس. في سنوات ما قبل الوباء في عهد ترامب، اعتقد ما يقرب من 70% من الأمريكيين أن الاقتصاد كان قويا، في حين كانوا يعانون من التضخم خلال معظم فترة ولاية بايدن. وقد انفجرت قضية الهجرة، وهي القضية المميزة لترامب، في الاتجاه السائد، حتى أنها أصبحت الشغل الشاغل للناخبين لبضعة أشهر في وقت سابق من هذا العام.

ويتعرض ترامب لضغوط هائلة لكنه نجا حتى الآن من قضايا قضائية غير مسبوقة. وتدعمه القاعدة الجمهورية وتعتقد أن المحاكمات مجرد تمثيليات سياسية. ورغم أن 62% من المستقلين يعتقدون أن ترامب ارتكب جرائم ينبغي إدانته بها، فإنهم منقسمون بنسبة 55% إلى 45% حول ما إذا كانت المحاكمات عادلة وغير متحيزة.

كما أن مقولة بايدن بأن ترامب يمثل "تهديدًا للديمقراطية" لا تلقى صدى أيضًا، حيث انقسم المستقلون بنسبة 51% مقابل 49%. إن السادس من ينايرهو القضية الأكثر خطورة، لكن مراجعة المحكمة العليا للقضايا الرئيسية تعني أنه من غير المرجح أن يتم رفع القضية إلى المحكمة قبل يوم الانتخابات.

مشكلة بايدن بسيطة. تصنيفه الوظيفي عالق في الأربعينات المنخفضة ولم يتمكن من زيادته حتى الآن. ورغم انخفاض التضخم، ارتفعت الأسعار بنحو 20% عما كانت عليه عندما تولى منصبه، الأمر الذي أدى إلى خلق عدد كبير من الناخبين غير الراضين. وإذا لم يتمكن من رفع تصنيفه، فسوف يضطر إلى خفض تصنيف ترامب، وسوف يتمتع بميزة نقدية ضخمة لإدارة وسائل الإعلام المدفوعة.

ومما يزيد من صعوده صعودًا تقييماته على الحدود والشرق الأوسط. تبلغ نسبة تأييده على الحدود 38%، أما فيما يتعلق بإسرائيل وحماس فقد انخفضت إلى 36%. وكلما انتقل بايدن إلى اليسار فيما يتعلق بإسرائيل، كلما زاد انقلاب الناخبين ضده، وما زال الناخبون التقدميون يهتفون "جو الإبادة الجماعية"، لذلك يبدو أنه لا يجعل أحدًا سعيدًا هنا.

ما الذي سيغير ديناميكية هذه الانتخابات؟

أولاً، تعتبر المناظرة المبكرة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة مستوحى من بايدن، وربما كان ترامب سريعًا جدًا في قبولها في ظل الشروط غير المواتية للغاية. نتوقع أن يستهدف المشرفون المرشح الأوفر حظا – ترامب. والتوقعات بالنسبة لبايدن منخفضة ومرتفعة بالنسبة لترامب وقد يبدو ترامب متعجرفًا للغاية لأنه كان ينتظر وقتًا طويلاً لملاحقة بايدن. قد تساوي المفاجأة هنا من بايدن ذو المظهر الأكثر نشاطًا ما بين 2 إلى 4 نقاط بين عشية وضحاها وتعيد صياغة السباق. كما قد يؤدي الأداء الضعيف لبايدن إلى جعل المؤتمر الديمقراطي غير مستقر للغاية.

ثانياً، قد يؤدي اختيار ترامب الذكي لمنصب نائب الرئيس إلى إحداث تغيير جذري في السباق. والخطوة الأفضل هي التوصل بطريقة أو بأخرى إلى اتفاق مع حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي لكسب تأييد ناخبيها. لكن من بين أولئك الذين أيدوا ترامب بالفعل، يعد السيناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا والسناتور ماركو روبيو من فلوريدا من أبرز المرشحين الذين يقول الناخبون إنهم سيجعلونهم أكثر عرضة للتصويت لصالح ترامب.

إن منصب نائب الرئيس للحزب الجمهوري هو الطريقة الوحيدة التي سيتم بها تمييز تذكرة 2024 عن تذكرة 2020، ويتمتع ترامب بالقدرة على تحريك الإبرة مع المزيد من الناخبين ذوي التفكير المستقل هنا. ومن المحتمل أن يكلفه الاختيار المحافظ الأصوات في سعيه لإعادة توحيد الحزب الجمهوري.

ثالثاً، ستؤثر الأحكام القانونية على النتيجة، بدءاً بقضية نيويورك، ثم ربما حكم المحكمة العليا بشأن مدى الحصانة الرئاسية. لقد تلاشت الجهود الرامية إلى استبعاد ترامب من بطاقة الاقتراع بسرعة، فهل ستتراجع محاولة إدانته وسجنه بهذه السرعة أم أنها ستتفاقم طوال فترة الانتخابات وفترة ولايته؟

ليس من المنطقي أن يستسلم المدعون الديمقراطيون في أي وقت قريب، ويعتقد معظم الناخبين أن ترامب مذنب بشيء ما. لكن تبرئة أو تعليق هيئة المحلفين في نيويورك يمكن أن يكون بمثابة دفعة كبيرة لترامب.

رابعاً، يشير الناخبون من الأقليات إلى أنهم قد ينفصلون عن الحزب الديمقراطي ويبدو أن السبب اقتصادي. وعادة ما يعودون في يوم الانتخابات، لكن معدلات تأييد بايدن بين ناخبي الأقليات منخفضة بشكل مدهش بالنسبة لرئيس ديمقراطي: 66% بين الناخبين السود، و53% بين الناخبين من أصل إسباني، و37% بين الآسيويين.

يعتبر الأمريكيون من أصل إسباني، على وجه الخصوص، أكثر سلبية بشأن تعافيهم الاقتصادي مقارنة بالناخبين السود، وبالتالي من المرجح أن تتحقق الهجرة الجماعية هناك. ويشعر 52% من الناخبين من أصل إسباني أن وضعهم المالي الشخصي يتدهور، في حين يعتقد 49% من الناخبين السود (أغلبية) أن وضعهم المالي يتحسن.

ويعتقد 29% فقط من الناخبين من أصل إسباني أننا أحرزنا تقدماً في السيطرة على التضخم، مقارنة بـ 42% من الناخبين السود. لقد وضع بايدن علامة مميزة بخطاب مورهاوس الصارم بشأن العرق رداً على هذه التطورات، ويمكنك أن تتوقع المزيد من ذلك من معسكره.

كانت المؤتمرات عادةً أحداثًا كبيرة، ولكن لا توجد أخبار تخرج منها خارج اختيار نائب ترامب، ومن المحتمل أن يتقلص عدد الجماهير، ويفضل المناظرات بدلاً من ذلك. والموعد الرئيسي التالي لتقييم هذا السباق هو عيد العمال، عندما تدخل الحملات الانتخابية في شلال الانتخابات. ولكن حتى الآن سجل ترامب يتميز.

المصدر: فوكس نيوز

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