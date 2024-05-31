اعتقال قائد البحرية الأمريكية السابق في أوروبا وإفريقيا بتهمة الرشوة

ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن القائد السابق للبحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الأدميرال المتقاعد روبرت بيرك، اعتقل في إطار تحقيق في قضية رشوة فيما يتعلق بتنفيذ عقد حكومي.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" بيان الوزارة الذي جاء فيه: "ألقي القبض اليوم على أدميرال بحري متقاعد واثنين من رجال الأعمال بتهم جنائية تتعلق بأدوارهم في مخطط الرشوة".

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وأشارت الوزارة إلى أنه في الفترة من 2020 إلى 2022، أشرف بيرك على العمليات الأمريكية في أوروبا ومعظم القارة الإفريقية وقبالة سواحل روسيا.

المصدر: نوفوستي