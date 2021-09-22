رائحة غريبة تفوح في القطاع الروسي بالمحطة الفضائية الدولية

أبلغ رائدا الفضاء الروسيان المقيمان حاليا في محطة الفضاء الدولية عن رائحة غريبة تفوح في وحدة "زفيزدا" الروسية ، أثناء تشغيل نظام تكييف الهواء.

جاء ذلك أثناء محادثات الطاقم الروسي مع مركز القيادة الأرضي، والتي بثتها وكالة ناسا.

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قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي لخبير في مركز القيادة بضواحي موسكو مجيبا عن سؤال موجه إليه عن نوعية الرائحة قال:"يبدو لي أن شدة الرائحة أصبحت أخف".

وأشار إلى أنه قد تم فصل جهازي تكييف الهواء، وأنه طلب من أفراد الطاقم مسح مكان يحتمل ان تظهر فيه الرائحة بمنديل كي يحلل الخبراء في مركز القيادة الأوضاع فيما بعد وكذلك تشغيل أجهزة تكييف الهواء مرة أخرى إذا لزم الأمر.

يذكر أن رائدي الفضاء الروسييْن أبلغا في ليلة 9 سبتمبر، عن تشغيل نظام الإنذار في وحدة "زفيزدا" الروسية، إضافة إلى وجود دخان ورائحة بلاستيك أو إلكترونيات محترقة. وقام رائدا الفضاء بفحص الوحدة ، لكنهما لم يكتشفا مصدر الدخان ، فقاما بتشغيل مرشح الهواء في المحطة.

وقد أكدت "روس كوسموس" في وقت لاحق لوكالة "نوفوستي" الروسية واقع التشغيل التلقائي لمستشعر الدخان ونظام الإنذار عند شحن البطاريات.

يذكر أن طاقم محطة الفضاء الدولية، يضم الآن الروسييْن أوليج نوفيتسكي وبيتر دوبروف، والأمريكيين مارك فاندي هاي، وشين كيمبرو وميغان ماكارتور، والياباني أكيهيكو هوشيدي (قائد المحطة) والفرنسي توم بيسك.

المصدر" نوفوستي