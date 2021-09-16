عشرة أيام في الفضاء.. تفاصيل جديدة عن تصوير أول فيلم خارج كوكب الأرض

أكد رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، أن المخرج كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد سيمضيان 12 يوما في المحطة الفضائية الدولية خلال تصوير فيلم "التحدي".

وأشار رائد الفضاء خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إلى أنه من الأيام الـ 12 في المحطة الفضائية الدولية، ستخصص 10 أيام لتصوير الفيلم.

وأضاف شكابليروف، الذي سيكون قائدا لمركبة "سويوز" الفضائية، التي ستوصل فريق الفيلم إلى المحطة الفضائية، أن عدد المهام التي سينفذها هو بنفسه سيزداد، إذ سيكون معه لأول مرة شخصان لا يعتبران رائدي فضاء محترفين.

وقال شكابليروف إن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، الموجودين حاليا على متن المحطة الفضائية الدولية يقومان بالتحضيرات الضرورية لتصوير الفيلم في المحطة، بما في ذلك أعمال التنظيف وإزالة ما قد يعيق تصوير الفيلم.

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بدوره، ذكر المصور أليكسي دودين أنه تم تصميم معدات خاصة لتصوير الفيلم في المحطة الفضائية لنصب الكاميرا ومعدات للمثلين.

وستؤدي الممثلة يوليا بيريسيلد دور الطبيبة التي تنقذ حياة رائد الفضاء على متن المحطة الدولية. وستضطر الممثلة أثناء التواجد في المحطة القيام بالكثير من الأمور التي يقوم بها عادة الطاقم المساعد، مثل وضع مساحيق التجميل وإعداد الملابس وغير ذلك.

وذكر المخرج كليم شيبينكو أنه وبيريسيلد قد جربا الطعام الذي يتناوله رواد الفضاء في المحطة. وهو سيؤدي مهاما متعددة أيضا، مثل التصوير والإضاءة وغيرها، إضافة لمهام المخرج.

وتم الإعلان عن تصوير أول فيلم في الفضاء في نوفمبر 2020. وهذا الفيلم هو مشروع مشترك لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية والقناة الأولى للتلفزيون الروسي وإستوديو "Yellow, Black and White" للإنتاج.

ومن المقرر أن تنطلق مركبة "سويوز إم إس 19" مع طاقم تصوير الفيلم على متنها، يوم 5 أكتوبر المقبل.

المصدر: "تاس"