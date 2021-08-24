التلفزيون الروسي يعرض مسلسلا وثائقيا عن التحضيرات لتصوير فيلم "التحدي" في الفضاء

ستعرض القناة التلفزيونية الروسية الأولى في 5 سبتمبر المقبل مسلسلا وثائقيا عن التحضيرات لتصوير فيلم "التحدي" في مدار الأرض.

أفاد بذلك ناطق باسم القناة التلفزيونية الأولى الذي قال إن مشاهدي التلفزيون سيتمتعون برؤية كل مراحل التحضير لإخراج "التحدي"، بصفته أول فيلم سيتم تصويره على متن المحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد

ولا يعتبر"التحدي" فيلما سينمائيا عاديا فحسب بل جزء من المشروع العلمي التنويري المشترك الذي ساهمت فيه القناة التلفزيونية الروسية الأولى ومؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

ستعرض الحلقة الأولى للمسلسل بداية اختيار الشخصية الرئيسية لفيلم "التحدي" حيث تقدمت 20 فتاة لأداء هذا الدور. وكان يجب أن يتم اختيارهن في مركز تدريب رواد الفضاء في مدينة النجوم". وتضمنت عملية الاختيار والترشيح الفحص الطبي وفحص الجهاز الدهليزي في الكرسي الدوار، فضلا عن اختبار نفسي فريد.

وقالت الممثلة الروسية، سفيتلانا خودشينكوفا التي تم ترشيحها لأداء الدور الرئيس في الفيلم: "المشروع طموح، ولم يكن لدي وقت للتفكير طويلا، فهو فرصة نادرة، وتجربة فريدة من نوعها لصناعة السينما ككل. ولم أكن مقتنعة تماما بقدرتي على مواجهة كل الأخطار واجتياز كل الاختبارات".

وحسب، الممثلة يوليا بيريسيلد، التي فازت بجائزة أداء الدور الرئيسي، فإن فكرة الفيلم أثارت حماسا لديها وقالت: "أريد أن أكون من الأوائل وأريد أن أصنع فيلما جيدا. وسبق لي أن شاركت في الألعاب البهلوانية المسرحية، أما هنا فمن الصعب التنبؤ بشيء ما، وبكيفية رد جسمك على هذا أو ذاك الاختبار. لكن الخوف لا يساعدك".

يذكر أن الطاقم الرئيس لمركبة "سويوز – إم إس – 19" الفضائية المأهولة التي ستطلق في 5 أكتوبر إلى المحطة الفضائية الدولية يتضمن رائد الفضاء أنطون شكابليروف ومخرج الفيلم كليم شيبينكو والممثلة يوليا بيريسيلد.

وستدور أحداث الفيلم الرئيسية في وحدة "ناؤوكا" التي التحمت مؤخرا بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس