الحكومة الروسية قد تقرّ نهاية العام الجاري مشروع القاطرة النووية الفضائية

تعوّل شركة "روس كوسموس" الفضائية على أن تقر الحكومة الروسية نهاية العام الجاري مشروع الطاقة النووية الفضائية الذي يضم مشروع القاطرة الفضائية النووية.

أعلن ذلك مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين على هامش مؤتمر "مدار الشباب" للعلوم التطبيقية حيث قال:" آمل بأن ندافع عن مشروع الطاقة النووية الفضائية حتى نهاية العام الجاري في الحكومة الروسية".

إقرأ المزيد

وحسب روغوزين فإن روسيا تتقدم البلدان المنافسة لمدة 7 أعوام تقريبا، إذ إنها قد أنشأت معملا ستقوم فيه بتجربة مكومات قاطرة " زيوس" الناشئة. وقد تم كذلك حل مشكلة إسقاط الحرارة من القاطرة.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن "روس كوسموس" وقعت مع مكتب "أرسينال" للتصاميم الفضائية اتفاقية تصميم مشروع أولي لقاطرة "نوكلون" النووية التي ستستخدم للقيام برحلات فضائية بعيدة المدى.

وتقيّم كلفة المشروع بـ4.17 مليار روبل ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع في 28 يوليو عام 2024. وقال روغوزين في ديسمبر الماضي إنه قرر أن يطلق على القاطرة تسمية "زيوس"، كما يتوقع أن تحقق القاطرة الفضائية النووية أول رحلة فضائية بعيدة المدى بحلول عام 2030.

المصدر: تاس