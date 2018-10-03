ألقيت من الطابق الخامس.. "الموز" ينقذ مولودة حديثة من الموت (صور)

نجت طفلة حديثة الولادة في تايلاند، في 1 أكتوبر الجاري، من موت محتم بعد أن سقطت من نافذة الطابق الخامس.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الحادث وقع في محافظة ساموت براكان. حيث سمع السكان المحليون صوت طفل يبكي، قادما من مزرعة للموز خلف بناء سكني. وعندما تسلقوا سياج المزرعة، اكتشفوا طفلة حديثة الولادة، لا يزال الحبل السري معلق بسرتها.

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وكانت الطفلة "مستلقية" على الأرض ومحاطة بأوراق الموز المتكسرة التي أنقذتها من موت محتم. ولم تصب الطفلة إلا بخدوش بسيطة وبعض لسعات البعوض.

youtube.com/Reporter News TV

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وتعتقد الشرطة أن الطفلة رمتها والدتها من النافذة. وأكد الجيران، أن امرأة شابة عليها مظاهر الحمل، عاشت على الطابق الخامس في الغرفة المطلة على مزرعة الموز.

ولا يزال أفراد الشرطة يبحثون عن الأم التي يمكن أن تتهم بمحاولة قتل الطفلة.

ونقلت المولودة الحديثة إلى المستشفى، حيث تبين أن حياتها بخير بعد الكشف الطبي عليها.

المصدر: لينتا. رو