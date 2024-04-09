إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر
اكتظت محطات الحافلات والقطارات والمطارات والطرق السريعة بملايين الإندونيسيين أثناء توجههم إلى مدنهم وقراهم للاحتفال بعيد الفطر، يوم الخميس المقبل مع عائلاتهم.
وتوقعت وزارة النقل الإندونيسية أكبر حركة تنقلات للبشر في تاريخ البلاد خلال العيد.
وقالت الوزارة إن عدد المسافرين العائدين لمسقط رأسهم سيصل إلى 193 مليون شخص، أو ما يقرب من 72 بالمائة من السكان، وذلك زيادة عن 46 بالمائة، من الرقم المسجل العام الماضي.
وتشهد إندونيسيا انتقالا جماعيا سنويا متصاعدا من المراكز الحضرية عبر الأرخبيل الشاسع إلى الريف للاحتفال بعيد الفطر.
وفي العاصمة جاكرتا، احتشد الآلاف في محطات الحافلات والقطارات خلال الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يغادر أكثر من 1.1 مليون شخص منطقة جاكرتا الكبرى إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعيد.
المصدر: أ.ب