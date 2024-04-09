 
مباشر

إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر

مجتمع

إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbly

اكتظت محطات الحافلات والقطارات والمطارات والطرق السريعة بملايين الإندونيسيين أثناء توجههم إلى مدنهم وقراهم للاحتفال بعيد الفطر، يوم الخميس المقبل مع عائلاتهم.

وتوقعت وزارة النقل الإندونيسية أكبر حركة تنقلات للبشر في تاريخ البلاد خلال العيد.

وقالت الوزارة إن عدد المسافرين العائدين لمسقط رأسهم سيصل إلى 193 مليون شخص، أو ما يقرب من 72 بالمائة من السكان، وذلك زيادة عن 46 بالمائة، من الرقم المسجل العام الماضي.

إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر
Legion-Media

وتشهد إندونيسيا انتقالا جماعيا سنويا متصاعدا من المراكز الحضرية عبر الأرخبيل الشاسع إلى الريف للاحتفال بعيد الفطر.

إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر
Legion-Media
إقرأ المزيد
دول عربية تعلن أول أيام عيد الفطر
دول عربية تعلن أول أيام عيد الفطر

وفي العاصمة جاكرتا، احتشد الآلاف في محطات الحافلات والقطارات خلال الأسبوع الماضي.

إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخ البلاد خلال عيد الفطر
Legion-Media

ومن المتوقع أن يغادر أكثر من 1.1 مليون شخص منطقة جاكرتا الكبرى إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعيد.

المصدر: أ.ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا