السعودية.. "تعليم الرياض" توضح تفاصيل واقعة تسمم 9 طالبات داخل مدرسة

أوضح المتحدث الرسمي باسم "تعليم الرياض" في السعودية تفاصيل واقعة تسمم 9 طالبات داخل مدرسة ابتدائية في العاصمة.

وتعليقا على ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام عن مباشرة الهلال الأحمر لحالة اشتباه تسمم طالبات في مدرسة ابتدائية، قال المتحدث الرسمي لـ"تعليم الرياض" إنه في يوم الخميس الموافق، تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات في المدرسة يعانين من آلام في البطن وغثيان بعد تناولهن وجبات من مطعم خارجي في أثناء نشاط داخل المدرسة.

وأشار المتحدث إلى أنه على الفور، تم إبلاغ الهلال الأحمر، وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض، وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات، وعند استقرار حالتهن والاطمئنان على وضعهن الصحي خرجن جميعا من المستشفى.

وأعرب المتحدث باسم "تعليم الرياض" عن تمنيه الصحة والسلامة للجميع، منوها بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحيا، بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ"صحة الرياض»".

المصدر: "عكاظ"