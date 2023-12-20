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السلطات السعودية توضح حقيقة "انتشار وباء جديد"

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية توضح حقيقة
AFP
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أكدت هيئة الصحة العامة في السعودية"وقاية"، يوم الأربعاء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد.

ونشرت الهيئة في صفحتها على موقع "X": "نؤكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، فمتحور "JN.1" يعتبر من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة، كما نوصي الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة".

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وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، إنه من المعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد، ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.

المصدر:RT

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