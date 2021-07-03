بعد الحكم الصادر ضده بالحبس.. هالة صدقي تكشف تفاصيل أزمتها مع زوجها وتوجه له رسالة قوية

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي عن تفاصيل أزمتها مع زوجها بعد الحكم الصادر ضده بالحبس، مستعرضة أسباب الأزمة وتطوراتها.

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شهدت أزمة الفنانة مع زوجها رجل الأعمال سامح سامي زكريا تطورات جديدة خلال الأيام الماضية بعد الحكم الصادر ضده بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون و100ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما.

وقالت صدقي في تصريحات لـ"صدى البلد" لدى سؤالها عن رأيها بالحكم الحبس لزوجها: "في الحقيقة هذا شيء لا يسعدني لأن في بيت اتخرب ونتج عن الأزمة ظهور سيء لشخصين أمام المجتمع، وكنت أتمنى ألا يدفعني زوجي للوصول إلى هذه الدرجة والملاحقة في المحاكم وهذه الخطوة كانت مؤجلة 7 سنوات لي على أمل أن تصل العلاقة بيننا إلى قدر من الثقافة والاحترام المتبادل".

وأضافت "هو من ضغط علي بكل وسائل الاستفزاز حتى اضطررت لهذه الخطوة".

وأكدت الفنانة أن زوجها حاول كثيرا للصلح ولازال يحاول "أنا لا أرفض الصلح ولكن ليس لدي ضمانا كافيا يؤكد لي تحوله للأصلح ولكن هذا الشخص لديه سلاح أنني مشهورة ومعروفة فيحاول تدميري أمام جمهوري، ومع احترامي له أنا لا أطلب منه نفقة أو أي شيء لأنه عمره ما صرف على الأولاد ولا علي من يوم ما اتجوزنا وأنا متجوزاه وعارفة ظروفه من الأول وراضية ولكن يجب علي الدفاع عن نفسي وأولادي وأموال أولادي".

وكشفت أنها تعرضت للكثير من التهديدات والشتائم والتشهير من قبل زوجها قائلة "هو يعلم أن نقطة ضعف أي أم هي أبنائها ومع ذلك استخدم أقذر الأسلحة وكنت أتمنى أن يواجهني برجولة ويقول مثل هذا الكلام في مصر وفي وجهي لكن عندما يقول مثل هذا وهو في الخارج فدي مش رجولة لأ تعلالي مصر".

وعن سؤالها عن سلوك زوجها تجاه أبنائها قالت "زوجي حتى الآن يمنع أولادي من السفر ومع ذلك يكذب ويقول عكس ذلك ويطلب مننا الذهاب للسفارة الأمريكية، وكم الكذب مش طبيعي، وللمرة الأخيرة لو عيان روح اتعالج مش عيب".

المصدر: صدى البلد