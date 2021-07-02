مصر.. الفنانة هالة صدقي تعلق على الحكم على زوجها بالسجن والأخير يرد (صورة)

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي، بطريقة كوميدية على حكم الحبس على زوجها بعد امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مصري، قيمة المصروفات الدراسية لابنيهما.

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ونشرت هالة صدقي عبر "انستغرام" صورة تجمعها بالنجم الهندي بول انكا، وعلقت قائلة: "احتفال هندي مع النجم بول انكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة، لسه بيدور على بيت أطيعه فيه".

من جانبه هاجم سامح سامي زوجته الفنانة هالة صدقي عبر "فيسبوك"، عقب صدور الحكم ضده قائلا: "عايز أعرف هو فيه زوجة في مصر أخذت مصاريف مدارس بالملايين دي؟.. طب لما أنا راجل جامد قوي كده وعندي ملايين أمال أنتِ بتقولي ليه للرأي العام إني راجل محلتيش حاجة؟".

وأضاف: "مش هي دي هالة صدقي اللي طلعت على برنامج عمرو الليثي، وقالت أنا مش عايزة منه حاجة بس يسيبنا في حالنا؟.. وأنتِ رافعة عليا قضايا بملايين الجنيهات.. لغاية إمتى هتفضلي تكذبي وتضللي الرأي العام.. مين يستحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور؟.. لغاية إمتى؟ حاولت إن كل واحد يروح لحاله من غير مشاكل وإنتي مصرة على المشاكل".

وكانت محكمة الأسرة في قصر النيل قد قضت بحبس سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي 30 يوما، لامتناعه عن دفع مليون ومئة ألف جنيه قيمة تكاليف دراسة ابنيهما سامو ومريم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية