مصر.. حبس زوج الفنانة هالة صدقي

قضت محكمة الأسرة في قصر النيل بحبس سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي 30 يوما، لامتناعه عن دفع مليون ومئة ألف جنيه قيمة تكاليف دراسة ابنيهما سامو ومريم.

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وكان رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي أثار الجدل مجددا بعد أن نشر تعليقا عبر "فيسبوك" يوجه فيه رسالة إلى ابنه وابنته حول نسبهما.

وقال سامح: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ"dna"، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

وأضافت أن المسألة ليست حالتها الشخصية... "بالنسبة لي الموضوع قلب كوميدي وسيبك من موضوعي أنا الشخصي إحنا منتكلم على قوانين تهين المرأة".

وتابعت: " في آلاف أو ملايين الحالات زي حالتي، لكن أصواتهم مش بتوصل، وأكيد في ستات كتير بيتعرضوا للمواقف دي القوانين دي حقيقي كلها في صف الرجل وتهين المرأة وتجرحها بشكل أو بآخر".

وقالت: "الراجل دا الحقيقة ممكن يكون عايز شهرة، وممكن مر بظروف نفسية صعبة لخبطته لأن إحنا من شهر الراجل منزل فيديو بيقول أنا طلقتها على الهوا وفي نفس الوقت بيبعتلي مسجات عياط وانهيار واعتذارات لكن عيب أطلعها".

وكانت هالة صدقي نشرت عبر "إنستغرام" صورة من الإخطار الذي تلقته لطاعة زوجها ووالد طفليها.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT