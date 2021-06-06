هالة صدقي تهدد زوجها "بأسرار خطيرة" تمنعه من دخول مصر

أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي أن لديها أسرارا خطيرة قد تمنع زوجها من دخول مصر إذا كشفت عنها.

وأشارت صدقي في حديث لقناة "القاهرة والناس" إلى أنها "رفضت أي حوارات أو أحاديث مع زوجها منذ 7 سنوات، منذ أن غادر حياتها وأبناءها، وأنها رفضت أي حديث معه أو حتى مكالمات هاتفية".

ولفتت إلى أنها "ساعدت أبيه على الرغم أنه لم يتواصل معها".

وقالت: "ورحمة أمي لو اتكلمت عن جوزي الشعب المصري مش هيدخله مصر".

وأضافت أنها "تعرضت هي وأبناؤها منذ 7 سنوات لشتائم بألفاظ مسيئة من قبل زوجها عبر "فيسبوك"، كما أنه تحدث وكشف عن التفاصيل التي تخص البيت".

وأشارت إلى أنه "رغم طلبها في "بيت الطاعة" إلا أنها لا تعرف سبب كل هذه الأحاديث، وأن دينها ليس فيه بيت طاعة أو طلاق".

وكشفت أنه "خلال فترة سفر أولادها للمشاركة في بطولة رياضية تم القبض عليهم لأنه تم منعهم من السفر بسبب إجراء "منع السفر" من قبل والدهم".

وأوضحت أنها حاولت تجنيب أولادها هذه المشاكل ولكنها لم تستطع، مضيفة: "معندناش طلاق وجوزي بيتكلم كده عشان الشهرة".

المصدر: "أخبار اليوم"