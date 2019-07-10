تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتائج الامتحانات الثانوية العامة في لبنان، تعود إلى نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

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وأشار الناشطون وفق الصورة المتداولة، إلى أن محمد مهدي حسن نصرالله، نجح في الامتحانات الرسمية التي تسبق الالتحاق بأول سنة جامعية، بمعدل 13.89 من 20.

وهنأ الناشطون نجل نصرالله بنجاحه، في حين شبهه البعض بشقيقه هادي نصرالله.

مُبارك لكَ يا إبن الغالي النجاح في شهادة #الثانوية_العامة .. يا شبيه الشهيد هادي #نصرالله خُلقاً وأخلاقاً❤ pic.twitter.com/iXlVSs8NCI — Mohammed Hamzeh🦉 (@AbouBatouL7) July 9, 2019

مبارك لسماحة اﻷمين العام نجاح نجله محمد مهدي بشهادة الثانوية العامة - ترمينال ❤ pic.twitter.com/BZhYapDOcH — Loubna H.j (@hj_loubna) July 9, 2019

من الجدير ذكره، أنه يعرف من أبناء نصرالله هادي الذي قتل في العام 1997 خلال عملية مقاومة ضد القوات الإسرائيلية في لبنان، وجواد الذي وضعته وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي على لائحتها السوداء لـ"الإرهابيين العالميين".

المصدر: RT