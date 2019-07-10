 
مباشر

نجل نصرالله ينجح في امتحانات الثانوية العامة

مجتمع

نجل نصرالله ينجح في امتحانات الثانوية العامة
AFP
طالب أثناء الإمتحان- صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3u5

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتائج الامتحانات الثانوية العامة في لبنان، تعود إلى نجل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

إقرأ المزيد
نصر الله يكشف كيف تلقى نبأ مقتل نجله هادي وكيف عرف بمدى محبته له
نصر الله يكشف كيف تلقى نبأ مقتل نجله هادي وكيف عرف بمدى محبته له

وأشار الناشطون وفق الصورة المتداولة، إلى أن محمد مهدي حسن نصرالله، نجح في الامتحانات الرسمية التي تسبق الالتحاق بأول سنة جامعية، بمعدل 13.89 من 20.

وهنأ الناشطون نجل نصرالله بنجاحه، في حين شبهه البعض بشقيقه هادي نصرالله.

من الجدير ذكره، أنه يعرف من أبناء نصرالله هادي الذي قتل في العام 1997 خلال عملية مقاومة ضد القوات الإسرائيلية في لبنان، وجواد الذي وضعته وزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي على لائحتها السوداء لـ"الإرهابيين العالميين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استغلال جنسي إسباني.. هذا ما حصل مع أطفال في المغرب