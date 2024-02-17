كيف سترد إيران على استهداف إسرائيل خطي غاز لها؟

في ظل التوتر المتصاعد مؤخرًا بين طهران وتل أبيب، يكشف مسؤولون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل شنت مؤخرًا هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين في إيران،

ما أسفر عن تعطل إمداد عدة محافظات إيرانية بالحرارة وغاز الطهي.

الصحيفة تشير أيضًا إلى أن الهجمات التي شنتها تل أبيب تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقا دقيقا، خاصة وأن خطي الأنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت، وهو ما يرسل إنذارا قويًا بحجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل إذا ما توسع الصراع ليشمل جميع أنحاء الشرق الأوسط، فضلا عن تصاعد التوترات بين إيران وخصومها.

فما هدف الهجمات الإسرائيلية في هذا التوقيت؟ وما الطريقة التي سترد بها إيران على ما جرى؟

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