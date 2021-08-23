طالبان تحذر.. هل ينسحب الأمريكي بنهاية أغسطس؟
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قالت حركة طالبان إن بقاء القوات الأمريكية في مطار كابول بعد الحادي والثلاثين من أغسطس يعتبر تمديدا للاحتلال وستكون له عواقب.
كما قالت الحركة إن الحكومة الجديدة في أفغانستان لن تتشكل حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد.. بينما تسعى فرنسا وبريطانيا لإقناع واشنطن بتمديد آجال عملية الإجلاء من أجل تمكين جميع الراغبين في المغادرة.. يأتي ذلك بينما تستمر جهود الصلح في إقليم بانشير دون نتائج واضحة حتى الان ، وسط مخاوف دول معاهدة منظمة الامن الجماعي من انتشار التطرف في أراضيها.. ودعوات باكستانية وإيرانية للحوار الافغاني وحكومة تشاركية..
فهل ينقشع ضباب أفغانستان عن حكومة أم حرب جديدة؟