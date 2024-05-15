مركز الأعمال الروسي يكشف عن استثمارات زراعية وصناعية في أفغانستان

أعلن رئيس مركز الأعمال الروسي في أفغانستان رستم حبيبولين بدء تدفق الاستثمارات الروسية على أفغانستان لإطلاق مشاريع زراعية وصناعية، وخلق فرص عمل كبيرة للأفغانيين.

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وقال في حديث لوكالة "نوفوستي" إن الاستثمارات الروسية بدأت تتدفق على أفغانستان لتوظيفها في بناء المصانع وإطلاق المشاريع الزراعية، وشق قناة كوش-تيب، حيث توقع شركات روسية عقودا طويلة الأمد لاستئجار الأراضي الزراعية على ضفتي القناة.

كما أشار إلى أن أن روسيا تشارك بنشاط في العمل الإنساني في أفغانستان، مشيرا إلى أن الصندوق الخيري الوطني الإسلامي الروسي وزع العام الماضي أكثر من 250 ألف حصة من الأدوية على سكان أفغانستان.

وتابع: "نهدف إلى خلق فرص عمل وجذب المستثمرين الروس إلى المشاريع الأفغانية".

المصدر: نوفوستي