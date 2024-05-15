مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في باكستان بهجوم طائرة مسيرة قرب الحدود الأفغانية

أعلنت الشرطة الباكستانية أن صاروخا أطلقته طائرة مسيرة أصاب منزلا شمال غربي باكستان على الحدود الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم أطفال.

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وقال قائد الشرطة المحلية هداية الله، إن الهجوم وقع في وزيرستان الجنوبية بإقليم خيبر بختونخوا، فجر الثلاثاء، وأن الصاروخ الذي أطلقته طائرة مسيرة أصاب منزلا في معقل سابق لحركة "طالبان" الباكستانية في شمال غربي البلاد.

وأضاف أنه "لم يتضح على الفور من أطلق الصارخ وأن ضباطا يحققون في الحادث".

وطرد الجيش الباكستاني "متمردي طالبان باكستان" من المنطقة قبل سنوات، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم هناك.

والذين قتلوا في الحادث مدنيون وليس لهم صلات بالحركة، ووضع قرويون جثثهم على طريق بالقرب من معسكر للجيش واحتجوا على القتل، مطالبين بمعلومات عن المسؤول عن الحادث.

و"طالبان" باكستان هي جماعة منفصلة عن "طالبان" الأفغانية، لكنها حليف لها.

المصدر: "أسوشيتد برس"