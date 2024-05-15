"طالبان": مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بتحطم مروحية عسكرية غربي أفغانستان (صورة)

أعلنت وزارة دفاع حركة "طالبان" الأفغانية تحطم مروحية عسكرية في ولاية غور غرب البلاد، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن تحطم المروحية طراز "إم آي -17" نجم عن "مشكلة فنية".

وذكرت الوزارة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن المروحية كانت في مهمة إنقاذ بعد أن سقطت سيارة تقل مدنيين في نهر بالقرب من مدينة فيروز كوه، عاصمة ولاية غور.

وأضاف البيان أن 12 راكبا أصيبوا في الحادث، وأن "الطاقم حاول القيام بهبوط اضطراري لكن المروحية اصطدمت بجدار وتحطمت".

ولم يحدد البيان هوية الشخص الذي قتل في الحادث، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وتظهر الصور المنشورة على منصة "إكس" موقع التحطم على طول النهر، حيث تجمع العشرات من الأشخاص لمحاولة مساعدة الناجين.

وضاحت!



۲۶ ذوالقعده ۱۴۴۵ه.ق



حوالی صبح امروز، یک بال طیاره نوع "MI 17" قوای هوایی کشور که به هدف بیرون کشیدن اجساد تعداد هموطنان مان که چندی قبل با موتر نوع پلنکوچ در دریای هریرود ولایت غور افتاده بودند، اعزام شده بود پس از نجات، طیاره دچار عوارض تخنیکی شده... pic.twitter.com/TGX9LTJjG8 — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) May 15, 2024

المصدر: "أسوشيتد برس"