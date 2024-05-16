جو بايدن يسحق أمريكا الوسطى بحل اقتصادي مدمر

يعتقد جو بايدن أن لديه الحل لركود النمو والتضخم المرتفع. لكن ما هو هذا الحل؟ جيسون سميث – فوكس نيوز

يخطط بايدن لزيادة الضرائب، وخفض الائتمان الضريبي للأطفال، وتثبيط الاستثمارات. وقد يبدو هذا وكأنه مزحة سخيفة، لكنها الحقيقة. يريد الرئيس بايدن زيادة الضرائب في وقت يكافح فيه العديد من الأمريكيين لتوفير الطعام على المائدة وملء الخزان.

يريد بايدن زيادة الضرائب بعدة طرق من شأنها أن تلحق الضرر بالأسر التي تعمل بجد وتدمر الابتكار الأمريكي.

فبادئ ذي بدء، يريد ترامب السماح بانتهاء تخفيضات ترامب الضريبية. أنا لا أقول ذلك فحسب، فهذا وعد قطعه بايدن. لقد قال مؤخراً في خطاب له: "إنها سوف تنتهي، وإذا أعيد انتخابي فإنها ستظل منتهية الصلاحية". ثم ضاعف من هذا الوعد بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يردد فيه هذا البيان.

عندما ينتهي قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017، سيتم تخفيض الائتمان الضريبي للأطفال الذي تمت مضاعفته في عهد الرئيس ترامب إلى النصف، مما يقلل من الأجور التي يحصل عليها ملايين الأسر العاملة. سيتم أيضًا تخفيض الخصم القياسي، الذي يستخدمه أكثر من 90٪ من المودعين، إلى النصف. كما سترتفع المعدلات على جميع دافعي الضرائب، وستشهد الشركات الصغيرة زيادة في معدل الضريبة إلى أكثر من 43%، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة ضد الشركات الكبيرة.

إذا لم يتم تمديد تخفيضات ترامب الضريبية، فسوف يواجه الأمريكيون العاملون ارتفاعًا قياسيًا في الضرائب وسيعاني الاقتصاد في السنوات القادمة. ستشهد الأسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد والتي تحصل على 75000 دولار زيادة في الضرائب بما يزيد عن 1500 دولار إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءً.

ساعد مشروع قانون الضرائب لعام 2017 بشكل كبير الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ونتيجة لتخفيضات ترامب الضريبية، حصل الأميركيون الذين يكسبون أقل من 100 ألف دولار على تخفيض ضريبي متوسطه 16%.

يريد جو بايدن الذهاب إلى أبعد من السماح بانتهاء التخفيضات الضريبية، فهو يخطط لإدخال زيادات ضريبية جديدة خاصة به. كما يريد بايدن شل الابتكار من خلال زيادة تاريخية في ضريبة أرباح رأس المال. وهو يدعو إلى رفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية من 28% إلى 44.6%.

وكما كتب "أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي": "إن معدل الضريبة على أرباح رأس المال المقترح من قبل بايدن هو أكثر من ضعف المعدل في الصين. معدل ضريبة أرباح رأس المال في الصين هو 20٪. هل من الحكمة أن تكون هناك ضرائب أعلى من الصين؟ ومع حكومة بايدن الفيدرالية مجتمعة - معدل مكاسب رأس المال في الولاية يبلغ 59% في كاليفورنيا، وسيواجه المقيمون معدلاً يقارب ثلاثة أضعاف نظيره في الصين.

من شأن مثل هذه الزيادة الهائلة في ضريبة أرباح رأس المال أن تشل الابتكار، حيث أن القليل من الناس سيكونون على استعداد للاستثمار مع العلم أن الحكومة تجني نصف المكافأة.

يبدو هذا وكأنه مؤامرة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، لكن لسوء الحظ، هذا هو برنامج مرشح الحزب الديمقراطي. ويبرر بايدن مؤامرته لزيادة الضرائب بمجموعة كبيرة من الأكاذيب حول تخفيضات ترامب الضريبية. وهو يزعم مراراً أنهم "أفادوا الأثرياء بأغلبية ساحقة"، وهذا كذب.

لقد وجد تحليل لبيانات مصلحة الضرائب أن "معظم أصحاب الدخل المتوسط والطبقة العاملة استمتعوا بتخفيض ضريبي كان على الأقل ضعف حجم التخفيضات الضريبية التي تلقتها الأسر التي تكسب مليون دولار أو أكثر". وكان ذلك بعد إقرار تخفيضات ترامب الضريبية، على عكس ما ادعى بايدن والديمقراطيون.

ومن المفارقات أن أكاذيب بايدن الغوغائية بشأن السياسة الضريبية للحزب الجمهوري ستؤدي إلى دفع عائلات الطبقة العاملة لضرائب أعلى. وعندما تصوت في نوفمبر المقبل، فكر في يوم الضرائب في 15 أبريل، وهو حدث سنوي يريد جو بايدن جعله أكثر إيلاما.

المصدر: فوكس نيوز

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