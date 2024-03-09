الجنيه المصري ولعنة الدولار.. جهد حكومي لوأد الغلاء

لم يشكل قرار تحرير سعر الصرف مفاجأة للكثيرين في مصر بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية ضعف سعره في المصارف الرسمية

وعدم قدرة البنوك على تدبير احتياجات المستثمرين والمواطنين من العملة الأجنبية..

لكن القرار الذي تزامن مع أنباء عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع رفع سعر الفائدة أثار المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية خاصة مع بداية شهر رمضان تسيطر على الكثيرين.. فكيف ستؤثر هذه القرارات الاقتصادية على المواطن المصري؟ وهل تنجح قرارات الحكومة في احتواء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية؟

هذا ما نناقشه مع ضيفنا أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري ورئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام.

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