مصر.. فتاة تمنع تشييع جنازة قبل حصولها على مستحقاتها من أحد المتوفين بمحافظة الفيوم

شهدت قرية بمحافظة الفيوم المصرية، واقعة غريبة وربما الأولى من نوعها، حيث منعت فتاة المصلين عن أداء صلاة الجنازة على أحد المتوفين، بسبب مستحقات مالية لها عند المتوفى.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفتاة اقتحمت مسجد بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم أثناء الاستعداد لصلاة الجنازة على متوفى، بحجة أن الرجل الميت مديون لها.

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ومنعت الفتاة المصليين عن أداء صلاة الجنازة قبل استرداد حقوقها ودينها، ما أثار هذا الأمر دهشة جميع المصلين لتعديها على حرمة المتوفى، ومنع الحاضرين تشييع الجثمان قبل حصولها على مستحقاتها.

وقالت الفتاة: "أنا عندي عليه حقوق ودين وأريدها حالا"، فيما بدأ بعض الأهالي في التدخل لتهدئة الفتاة وآخرون قاموا لصلاة الجنازة.

وأصرت الفتاة على أن تأخذ حقها قبل خروج المتوفى من المسجد، ورغم ذلك أقيمت صلاة الجنازة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية