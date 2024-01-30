إسرائيل لن تستثنى من قوانين الكونغرس بعد اليوم!

من شأن التعديل المقترح لحزمة المساعدات التكميلية أن يعيد التأكيد على إشراف الكونغرس على مبيعات الأسلحة، حتى لإسرائيل. أليسون ماكمانوس – ناشيونال إنترست

مع افتتاح عام 2024 واستمرار الصراع في أوكرانيا وإسرائيل، هناك ضغط متزايد في الكونغرس لممارسة المزيد من الرقابة على كيفية استخدام الشركاء والحلفاء للأسلحة الأمريكية. ورغم إعفاء إسرائيل منذ فترة طويلة من التدقيق القياسي، يقول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ والمؤيد القوي لإسرائيل، تشاك شومر، إنه على استعداد للنظر في بعض متطلبات إعداد التقارير بينما يناقش الكونغرس حزمة إنفاق لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

يعد تعديل حزمة المساعدات التكميلية، التي تشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ بلادنا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

أثار العديد من أعضاء الكونجرس والجمهور الأوسع مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لانتهاك حقوق الإنسان وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع. وإحدى وظائف الكونغرس الهامة هي الإشراف على الإنفاق العام، وضمان أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

إن الجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع وصول الأسلحة لإسرائيل أكدت الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونغرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونغرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بندًا في طلب الميزانية التكميلية للرئيس من شأنه أن يتنازل عن شرط قيام وزارة الخارجية بإخطار الكونغرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات "الأمن القومي"، مما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونغرس. وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء.

ويسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونغرس على الإشراف على استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة من خلال تعديلات على التشريع التكميلي. واقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلاً من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونغرس في فترة خمسة عشر يومًا للمراجعة.

علاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلاً يتطلب أن يتم استخدام جميع الأسلحة الممولة من قبل الولايات المتحدة وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي. كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص عليها بشأن حماية حقوق الإنسان وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

من الممارسات المعتادة أن تخضع مبيعات الأسلحة الدولية لفترة مراجعة من قبل الكونغرس تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه. على سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة و"التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي".

ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد مكّن القانون وصناع السياسات من إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل لنفس التدقيق أو المعايير التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها. أعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق – قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. ومع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة.

إن إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية سيكون خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير. ومن شأن ذلك أن يفي بواجب أخلاقي بأننا لسنا متواطئين في انتهاكات الحقوق.

المصدر: ناشيونال إنترست

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