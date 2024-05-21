الخارجية الألمانية: برلين ستواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن السلطات الألمانية ستواصل اعتبار فلاديمير زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا على الرغم من انتهاء فترة ولايته.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في كييف: "فلاديمير زيلينسكي هو الرئيس القانوني والشرعي لأوكرانيا".

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وأضافت: "ليس فقط دستور أوكرانيا، بل كذلك دساتير الدول الأخرى، تنص على أنه لا يمكن إجراء انتخابات في فترة تطبيق الأحكام العرفية".

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي أمس في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا وعدم التطرق لها حاليا.

وأكدت الأمم المتحدة، أنها ستواصل اعتبار زيلينسكي بمثابة الرئيس الشرعي لأوكرانيا على الرغم من انتهاء فترة ولايته في هذا المنصب رسميا.

فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.

المصدر:RT