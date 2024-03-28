لافروف: لن يكون من الضروري الاعتراف بشرعية زيلينسكي كرئيس بعد 21 مايو

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.

وقال وزير الخارجية: "بالنسبة لـ 20 مايو وما سيحدث في 21 مايو، فلننتظر حتى ذلك الحين. ربما لن تكون هناك حاجة للاعتراف بأي شيء".

هكذا عقّب لافروف على تصريح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء انتخابات رئاسية يجعله غير شرعي اعتبارا من 21 مايو.

وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست في الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو.

وسبق أن أعلن البرلمان الأوكراني وقف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك: "تقرر عدم إجراء الانتخابات في أوكرانيا ما دامت الأحكام العرفية سارية المفعول"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك مناقشات كثيرة على المستويين البرلماني والحكومي في أوكرانيا بشأن الانتخابات المحتملة، وأن كييف أجرت أيضا مشاورات مع شركائها حول هذه القضية، خاصة مع رؤساء البرلمانات الأجنبية".

وكان من المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات برلمانية في أكتوبر من العام الماضي، بينما من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تتم بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

ووقد سبق أن فرض البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية في أوكرانيا في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022، ومددها عدة مرات منذ ذلك الحين. وفي نوفمبر من العام الماضي، تم تمديدها حتى 14 فبراير الماضي، ثم إلى منتصف مايو المقبل.

المصدر: RT