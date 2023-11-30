أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن الإلغاء المفترض للانتخابات في أوكرانيا سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم بقاء شيء من البلاد، وعدم بقاء رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال مدفيديف: "في الوقت الذي تستمر فيه الحرب حتى آخر أوكراني، لا توجد انتخابات، بل هناك زيلينسكي"، حيث أن "الانتخابات بالنسبة لهم (لسلطات كييف) هي نهاية مخزية".

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وربط نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بين ذلك وبين "هستيريا" زيلينسكي "بهدف إلغاء انتخابات رئيس الدولة 404 (أوكرانيا) التي لا تزال قائمة حتى الآن".

وتابع: "ومع ذلك، فإن كل شر فيه ذرة خير. وخلاصة القول هي أن "أوكرانيا" على هذا الشكل لن يكون لها "رئيس"، ولن يكون لمثل هذا "الرئيس" "أوكرانيا"".

وكشف مدفيديف عن عدة أسباب وراء رفض الحكومة الأوكرانية الحالية إجراء الانتخابات، وأولها هي أنه من المحتمل أن يظهر منافسون، وهو أمر خطير للغاية في ظروف "الهجوم المضاد" الفاشل مع العدد الكبير من الضحايا. وثانيها هو أنه سيتم الكشف عن حالات السرقة الشنيعة، والسبب الثالث هو أن الممولين الأجانب سيبدأون في توزيع البيض على سلال مختلفة، بينما سلطات كييف تريد التحكم بكل الأموال وحدها.

المصدر: RT