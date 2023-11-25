قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم مواطنيه من كافة حقوقهم بما فيها الدينية والانتخابية.

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وكتب ماكغريغور في صفحته على منصة "X": "قال زيلينسكي إنه لن تجرى انتخابات في أوكرانيا في المستقبل القريب، وحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية... لست متأكدا أنه ما زالت هناك أي حقوق موجودة في أوكرانيا".

Zelensky has said there will be no elections in Ukraine for the foreseeable future.



He's effectively banned the Orthodox Christian Church from operating in Ukraine.



I'm not sure there are any rights left in Ukraine.



He has the Ukrainian secret police behind him, which looks… — Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) November 25, 2023

وأشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء زيلينسكي، في حين "يختفي" الأشخاص الذين لا يحبون النظام بكل بساطة.

وصرح رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" (الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي) دافيد أراخاميا أمس الجمعة، بأنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية أو محلية أو رئاسية في البلاد العام المقبل، مشيرا إلى أن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية.



المصدر: نوفوستي