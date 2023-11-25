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خبير أمريكي: زيلينسكي حرم الأوكرانيين من كافة حقوقهم

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خبير أمريكي: زيلينسكي حرم الأوكرانيين من كافة حقوقهم
AP
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد دوغلاس ماكغريغور إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حرم مواطنيه من كافة حقوقهم بما فيها الدينية والانتخابية.

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وكتب ماكغريغور في صفحته على منصة "X": "قال زيلينسكي إنه لن تجرى انتخابات في أوكرانيا في المستقبل القريب، وحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية... لست متأكدا أنه ما زالت هناك أي حقوق موجودة في أوكرانيا".

وأشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء زيلينسكي، في حين "يختفي" الأشخاص الذين لا يحبون النظام بكل بساطة.

وصرح رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" (الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي) دافيد أراخاميا أمس الجمعة، بأنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية أو محلية أو رئاسية في البلاد العام المقبل، مشيرا إلى أن الغرب لا يطالب بإعادة انتخاب السلطات الأوكرانية.


المصدر: نوفوستي

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