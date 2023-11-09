زيلينسكي يمدد العمل بقوانين حالة الحرب والتعبئة حتى فبراير 2024

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد "حالة الحرب" والتعبئة حتى 14 فبراير 2024.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، أيد البرلمان الأوكراني قوانين تمديد التعبئة وحالة الحرب في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وقد تم تطبيق نظام حالة الحرب في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة.

وأفاد البرلماني الأوكراني أليكسي جونشارينكو أنه كان من المفترض إجراء انتخابات برلمانية في نهاية أكتوبر، ولكن بسبب تمديد حالة الحرب، لن يتم إجراء الانتخابات هذا العام.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن زيلينسكي يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024، مشيرا إلى أن ذلك سيكون محفوفا بـ "تحديات غير مسبوقة".

المصدر: نوفوستي