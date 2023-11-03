وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع 2024

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024، موضحا أن ذلك سيكون محفوفا بـ "تحديات غير مسبوقة".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية رد كوليبا على سؤال أحد الصحفيين عن الانتخابات، حيث أوضح: "نحن لا نغلق هذه الصفحة، الرئيس يدرس جميع الإيجابيات والسلبيات".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أن "إجراء الانتخابات خلال فترة الأزمة الأوكرانية سيكون محفوفا بتحديات غير مسبوقة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا ربيع عام 2024، ولكن وفقا للقوانين الأوكرانية، لا تزال الأحكام العرفية سارية المفعول حتى الآن، وتحظر إجراء انتخابات في البلاد.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا شهر أكتوبر من هذا العام، لكنها لم تتم بسبب الأحكام العرفية.

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، بأن الانتخابات الرئاسية لا يمكن إجراؤها إلا بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك، يصر شركاء كييف الغربيون على إجرائها ضمن الإطار الزمني المحدد.

وأفادت "صحيفة واشنطن بوست"، في وقت سابق، بأن بعض السياسيين الغربيين يحثون سلطات كييف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

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المصدر: تاس