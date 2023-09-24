WP: شخصيات غربية نافذة تقنع أوكرانيا بإجراء انتخابات رغم الأحكام العرفية

أفادت "صحيفة واشنطن بوست"، بأن بعض السياسيين الغربيين يحثون سلطات كييف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أوكرانيا رغم الأحكام العرفية المعلنة في البلاد.

ووفقا للصحيفة، ظهرت مثل هذه الدعوات من قبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تايني كوكس، والسيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، ومقدم البرامج التلفزيونية الأمريكية تاكر كارلسون.

إقرأ المزيد

وترى الصحيفة أنه لا يمكن للسلطات الأوكرانية في الظروف الحالية، "أن ترفض ببساطة فكرة إجراء الانتخابات"، لأن ذلك قد يؤدي إلى "قطيعة مع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في الغرب" الذين "يطالبون بإجراء انتخابات والذين لهم دور حاسم" في مسائل توفير الدعم الدولي في المجالين المالي والعسكري.

من جانبها، تزعم السلطات الأوكرانية بأن إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية أمر مستحيل بموجب دستور الدولة. وتؤكد أنه من الصعب إتاحة الفرصة لممارسة حقوق التصويت النشطة لأكثر من 7 ملايين لاجئ فروا سابقا من البلاد، وكذلك للأفراد العسكريين في القوات الأوكرانية الموجودين حاليا على الجبهة.

وبحسب رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو، فإن إجراء الانتخابات "سيؤدي إلى هزيمة أوكرانيا" في النزاع مع روسيا بسبب "تفاقم التناقضات السياسية الداخلية".

المصدر: تاس