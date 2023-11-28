قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن حكومة الرئيس فلاديمير يلينسكي تخفي خسائر قوات كييف البشرية الفادحة في الحرب التي تديرها ضد روسيا.

وقال عبر "يوتيوب": هذا "الجزء المرئي من جبل الجليد، تم الكشف عن كذبة زيلينسكي الصادمة في كييف"

وأضاف: "ما يخفى عن الجميع هو قاعدة جبل الجليد التي لا نراها، لكنه موجود، وبكل بساطة خسائر أوكرانيا"، مشيرا إلى تقرير قناة "1+1" الأوكرانية لذي افاد بوقوع أكثر من مليون قتيل ومفقود من جنود القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب..

ووفقا له فإن كييف تخفي عن الشعب الأوكراني الحقيقة حول وضع القوات الأوكرانية في ساحة المعركة وحجم خسائرها المهول.

وأشار إلى أن حلفاء زيلينسكي في الغرب يدركون جيدا الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الجيش الأوكراني، وهو الأمر الذي يسعى زيلينسكي وحاشيته جاهدين لإخفائه.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 385 قتيلا وجريحا، وتحرير مواقع متقدمة في محيط مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية على محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي