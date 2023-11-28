الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مواقع متقدمة في محيط أرتيوموفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 385 قتيلا وجريحا، وتحرير مواقع متقدمة في محيط مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية على محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 4 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 30 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك بلغت خسائر العدو 40 عسكريا.

على محور دونيتسك سيطرت قوات "الجنوب" بدعم من الطيران والمدفعية على خطوط ومواقع متقدمة في محيط مدينة أرتيوموفسك وصدت ثلاث هجمات للعدو وكبدته 135 قتيلا.

على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 75 عسكريا وتدمير أسلحة وعتاد عسكري.

على محور زابوروجيه صدت قواتنا هجوما أوكرانيا وقضت على 65 عسكريا، ودمرت مدرعتين أمريكيتين M113.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 40 عسكريا بين قتيل وجريح وتم تدمير مدافع وأسلحة.

دمرت قواتنا مركز تدريب وتشغيل للطائرات بدون طيار، وموقعا لتخزين الوقود وثلاث محطات رادار اثنتان P-18 وواحدة ST-68.

اعترضت الدفاعات الجوية صاروخي HIMARS أمريكيين وأسقطت 6 مسيرات أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون

المصدر: وزارة الدفاع الروسية