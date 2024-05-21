تايلور غرين تصف زيلينسكي بالديكتاتور لإلغائه الانتخابات الرئاسية

وصفت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين، فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور بعد إلغائه الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، داعية إلى عدم إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على مساعدة كييف.

وكتبت غرين على موقع "إكس": "أصبح زيلينسكي الآن ديكتاتورا لأوكرانيا، منذ انتهت فترة ولايته رسميا يوم أمس وألغى الانتخابات".

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وأضافت: "أوكرانيا ليست دولة ديمقراطية، ولا يمكن إجبار دافعي الضرائب الأمريكيين على رعاية الحكومة الأوكرانية بمبلغ مليار دولار شهريا، بما في ذلك الدعم في صراع لا تستطيع (القوات المسلحة الأوكرانية) تحقيق أي انتصار فيه".

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي أمس في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وذكر زيلينسكي أن الوقت غير مناسب حاليا للانتخابات، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا وعدم التطرق لها حاليا.

وأكدت الأمم المتحدة، أنها ستواصل اعتبار زيلينسكي بمثابة الرئيس الشرعي لأوكرانيا على الرغم من انتهاء فترة ولايته في هذا المنصب رسميا.

فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.

المصدر: نوفوستي